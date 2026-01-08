08 ene. 2026
Otros Deportes

El Club APCP celebra su aniversario N° 81

Este sábado 10 y domingo 11 de enero se realizará el Torneo de Pesca Homenaje al pescador Ing. Enrique Estaque en aguas del Rio Paraguay en la sede del club Caza y Pesca celebrando el 81 aniversario del APCP.

Enero 08, 2026 10:21 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-08 at 09.40.51.jpeg

El Club APCP celebra su aniversario N° 81.

Este sábado 10 y domingo 11 de enero se realizará el torneo de pesca para brindar un homenaje al pescador Ing. Enrique Estaque, a realizarse en las aguas del Río Paraguay, justamente en la sede del Club Caza y Pesca, con la modalidad embarcada 5 por especie con devolución total de peces.

En este formato se liberan los animales tras ser medidos y registrados, promoviendo así la conservación de los recursos ictícolas. Cada equipo estará integrado por 3 pescadores. Los horarios: Sábado: 15:00 a 19:00; domingo: 08:30 a 12:30. Entre todos los inscriptos se sorteará una lancha de fibra de vidrio y un motor de 8 HP.

Podés incribirte hasta el sábado 10 de enero a las 13:00. Costo de inscripción: G. 600.000 por equipo.-

Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Novak Djokovic
Otros Deportes
Djokovic rompe con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA)
El serbio Novak Djokovic ha anunciado su ruptura con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que protege los derechos de los tenistas.
Enero 05, 2026 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
20260104_101147.jpg
Otros Deportes
La racha de los Heat se topa con Anthony Edwards
Los Miami Heat interrumpieron su racha de cuatro victorias consecutivas en la NBA tras perder 115-125 en casa contra los Minnesota Timberwolves, en los que Anthony Edwards firmó 33 puntos.
Enero 04, 2026 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
20260102_081235.jpg
Otros Deportes
Los Celtics, los Heat y los Rockets abren 2026 con fiestas a domicilio
Los Boston Celtics, los Miami Heat y los Houston Rockets comenzaron su 2026 con tres triunfos a domicilio contra Sacramento Kings, Detroit Pistons y Brooklyn Nets, respectivamente.
Enero 02, 2026 08:17 a. m.
 · 
Redacción D10
20251229_080947.jpg
Otros Deportes
Kawhi Leonard se luce con 55 puntos ante Detroit; Lakers y Thunder reaccionan
Kawhi Leonard firmó su récord anotador con 55 puntos con los que destrozó a los Detroit Pistons, mientras que Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers reaccionaron a sus malas rachas con triunfos sobre Philadelphia 76ers y Sacramento Kings.
Diciembre 29, 2025 08:11 a. m.
 · 
Redacción D10
UAE-TENNIS
Otros Deportes
Kyrgios gana con claridad ‘la batalla de los sexos’ a Sabalenka
Por un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos, el australiano Nick Kyrgios se apuntó la exhibición catalogada como ‘batalla de los sexos’ ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.
Diciembre 28, 2025 08:15 p. m.
 · 
Redacción D10
SND_64792355.jfif
Otros Deportes
Sumar por una sociedad deportiva
La Secretaría Nacional de Deportes, en compañía de otras instituciones, y con el Proyecto Sumar, viene realizando jornadas deportivas en diversas ciudades del país con el fin de fomentar el deporte y dejar de lado cualquier tipo de adicciones o sedentarismo, efectos que son dañinos para la salud.
Diciembre 26, 2025 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más