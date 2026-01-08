El Club APCP celebra su aniversario N° 81.

Este sábado 10 y domingo 11 de enero se realizará el torneo de pesca para brindar un homenaje al pescador Ing. Enrique Estaque, a realizarse en las aguas del Río Paraguay, justamente en la sede del Club Caza y Pesca, con la modalidad embarcada 5 por especie con devolución total de peces.
En este formato se liberan los animales tras ser medidos y registrados, promoviendo así la conservación de los recursos ictícolas. Cada equipo estará integrado por 3 pescadores. Los horarios: Sábado: 15:00 a 19:00; domingo: 08:30 a 12:30. Entre todos los inscriptos se sorteará una lancha de fibra de vidrio y un motor de 8 HP.
Podés incribirte hasta el sábado 10 de enero a las 13:00. Costo de inscripción: G. 600.000 por equipo.-