17 mar. 2026
Torneo Apertura

El Expreso no quiere frenarse

Olimpia apunta a cerrar el día con siete puntos de ventaja en la clasificación. El Sportivo Luqueño necesita ganar para salir de la mala racha que viene atravesando.

Marzo 17, 2026 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
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El punta. Adrián Alcaraz es actualmente la principal apuesta en la ofensiva de Olimpia, el puntero invicto del Torneo Apertura 2026.

Olimpia, líder invicto del Torneo Apertura, se presenta esta noche en el ueno Defensores del Chaco, frente a un necesitado Sportivo Luqueño, para dar continuidad a la 11ª fecha del primer certamen liguero de la temporada 2026.

Sin importar lo que pase hoy, el Decano seguirá en la cima de la clasificación, pero obviamente vencer es el objetivo.

Ganando, el Franjeado dormirá con siete puntos de ventaja con relación a su más inmediato perseguidor, que es Cerro Porteño y que juega recién mañana.

Olimpia llega a este encuentro después de conseguir un importante, pero ajustado triunfo ante Recoleta, así como viene siendo sus últimas cuatro victorias.

El propio entrenador Pablo Sánchez indicó que su equipo está fallando en la definición de las jugadas generadas para poder cerrar anticipadamente los partidos y evitar sorpresas sobre el final.

El Auriazul requiere de un triunfo para salir de la mala racha por la que está atravesando en esta campaña y que en su momento ya le costó el cargo a Lucas Barrios.

Después de la última victoria del Chanchón ya pasaron cuatro jornadas sin poder sonreír.

Ahora, con la conducción de Pedro Sarabia, el conjunto de Luque sumó solo un punto tras dos cotejos y con 11 unidades se coloca en la zona baja de la clasificación.

Luqueño no solo necesita ganar para cortar esta mala situación en el Apertura, ya que también debe estar pendiente de la tabla del promedio. Por cómo vienen los equipos con sus respectivas motivaciones, se aguarda un encuentro interesante, con emociones, así como suelen ser los clásicos entre Olimpia y Luqueño.

CIFRAS. 1-0 fue el marcador de la última vez que el Auriazul derrotó al Decano, fue con gol en contra de Iván Torres. 10 triunfos consecutivos consiguió Olimpia sobre el Sportivo Luqueño, una racha que comenzó en el 2023.

Torneo Apertura Olimpia Luqueño
Redacción D10
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