El espectacular recibimiento de la Albirroja

La Selección Paraguaya derrotó 4-0 a Nicaragua en el partido despedida previo al viaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los goles albirrojos fueron convertidos por Alejandro Kaku Romero de penal, Miguel Almirón, Matías Galarza y Alexandro Maidana.

La nota negativa fue lamentablemente la lesión de Julio Enciso que tuvo que abandonar el campo de juego a los 25 minutos de la primera parte por un golpe que según trascendidos lo dejaría fuera del debut ante Estados Unidos y la segunda fecha ante Turquía.

Lo positivo, el triunfo sólido de los dirigidos por Gustavo Alfaro con goleada incluida y el espectacular recibimiento que se tuvo para despedir a lo grande al equipo que representará al país en la máxima cita futbolística.

El Mundo habló de este fantástico recibimiento que se tuvo con fuegos artificiales, mosaico y el aliento incansable de los fanáticos que coparon el estadio Defensores del Chaco para despedir al equipo de Alfaro.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.