06 jun. 2026
Selección Paraguaya

El espectacular recibimiento de la Albirroja

El mundo habla del espectacular recibimiento que tuvo la Albirroja en su partido despedida ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco.

Junio 06, 2026 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay tuvo un recibimiento fantástico ante Nicaragua.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

La Selección Paraguaya derrotó 4-0 a Nicaragua en el partido despedida previo al viaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los goles albirrojos fueron convertidos por Alejandro Kaku Romero de penal, Miguel Almirón, Matías Galarza y Alexandro Maidana.

La nota negativa fue lamentablemente la lesión de Julio Enciso que tuvo que abandonar el campo de juego a los 25 minutos de la primera parte por un golpe que según trascendidos lo dejaría fuera del debut ante Estados Unidos y la segunda fecha ante Turquía.

Lo positivo, el triunfo sólido de los dirigidos por Gustavo Alfaro con goleada incluida y el espectacular recibimiento que se tuvo para despedir a lo grande al equipo que representará al país en la máxima cita futbolística.

El Mundo habló de este fantástico recibimiento que se tuvo con fuegos artificiales, mosaico y el aliento incansable de los fanáticos que coparon el estadio Defensores del Chaco para despedir al equipo de Alfaro.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.

Albirroja Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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