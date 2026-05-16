16 may. 2026
Fútbol Paraguayo

¿Blas Riveros no volverá a jugar en Cerro Porteño en la temporada?

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, había indicado días atrás que Blas Riveros está cerca de volver; sin embargo, el viernes, el mismo técnico señaló que ve difícil que pueda regresar para el final de temporada.

Mayo 16, 2026 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros solo jugó tres partidos oficiales esta temporada.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

De tener un gran segundo semestre en el 2025 en filas de Cerro Porteño, Blas Riveros se perdió prácticamente todo el arranque de esta temporada que en un mes tiene a la Copa del Mundo.

Días atrás, Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño señaló que de todos sus jugadores lesionados, el zurdo tenía más chances de retornar para el final de este semestre y estar disponible tanto para los juegos por Copa Libertadores como del Torneo Apertura.

No obstante, tras la derrota frente a Sportivo Trinidense, el propio estratega azulgrana aseveró: “En la última conferencia dije que era el que estaba más cerca, pero no lo veo que pueda llegar y no sé si va a poder llegar al último partido de campeonato”.

Precisamente el sábado, pero al mediodía, el jugador compartió un video, a través de su cuenta en redes sociales, en el cual se lo ve practicando centros en las instalaciones azulgranas.

Jugó los dos primeros encuentros del Torneo Apertura 2026 antes de lesionarse, posteriormente volvió para la sexta fecha, ante Olimpia, y solo estuvo en cancha por 10 minutos. Su situación no solo preocupa a Cerro Porteño sino también a la Selección Paraguaya ya que en la última parte del 2025 volvió a ser considerado producto de su gran nivel y está entre los 55 jugadores reservados con opciones de jugar la Copa del Mundo.

Cerro Porteño Blas Riveros Ariel Holan
Redacción D10
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