El emotivo posteo de Aníbal Argüello

El Fútbol, así como la vida, es ingrato en muchos momentos. Así lo fue describiendo Aníbal Argüello, jugador paraguayo, que a sus 41 años, anunció su retiro de la actividad en un video que lo publicó en las redes.

El jugador vistió la casaca de varios equipos de la Primera y el Ascenso, como General Caballero de Zeballos Cué, Fernando de la Mora, River Plate, Tacuary, Presidente Hayes, por mencionar algunos.

Sin embargo, el pasado martes jugó su último partido como futbolista en el duelo de Copa Paraguay entre General Caballero y el Pilcomayo de Mariano Roque Alonso. Para su infortunio, la clasificación quedó en manos de su rival, pero aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a sus hijos.

“Me despido de esto. En silencio y con una derrota, como lo que soy, un gran perdedor, pero no me rendí hijo, no me rendí hija. Sigan el ejemplo y Dios siempre les va a llevar por buen camino”, cerró el video.