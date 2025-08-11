Amarilla a Nogués: “Que se ponga los pantalones largos”

Olimpia fue goleado por Guaraní y en las redes sociales tomó protagonismo el senador Dionisio Amarilla, tras las críticas lanzadas al presidente del club, Rodrigo Nogués. El titular decano no se quedó de brazos cruzados y respondió.

Ya en charla para el programa Fútbol a lo Grande, el político le pidió al presidente franjeado “que se pongan los pantalones largos y que deje en plano secundario lo de Bronco, Shakira y compañía y que se dedique al Olimpia”.

Afirmó que no está interesado en tomar la presidencia olimpista y que sus críticas fueron francas, “no es oportunista ni con intenciones de golpear más al club”.

Añadió que después de compartir lo que dijo, lo incluyeron en varios grupos de WhatsApp de hinchas que están descontentos con la gestión de Nogués.