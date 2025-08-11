11 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Amarilla a Nogués: “Que se ponga los pantalones largos”

Tras la humillante derrota ante Guaraní, en Olimpia surgió un protagonista impensado: el senador Dionisio Amarilla. El político criticó al presidente decano, Rodrigo Nogués y le pidió “que se ponga los pantalones largos”.

Agosto 11, 2025 02:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Dionisio Amarilla

Amarilla exigió al presidente de Olimpia.

Foto: Gentileza

Olimpia fue goleado por Guaraní y en las redes sociales tomó protagonismo el senador Dionisio Amarilla, tras las críticas lanzadas al presidente del club, Rodrigo Nogués. El titular decano no se quedó de brazos cruzados y respondió.

Ya en charla para el programa Fútbol a lo Grande, el político le pidió al presidente franjeado “que se pongan los pantalones largos y que deje en plano secundario lo de Bronco, Shakira y compañía y que se dedique al Olimpia”.

Afirmó que no está interesado en tomar la presidencia olimpista y que sus críticas fueron francas, “no es oportunista ni con intenciones de golpear más al club”.

Añadió que después de compartir lo que dijo, lo incluyeron en varios grupos de WhatsApp de hinchas que están descontentos con la gestión de Nogués.

Olimpia Rodrigo Nogués
Redacción D10
