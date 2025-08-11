APF admite error: debió ser penal para Nacional

Las polémicas continúan en el Torneo Clausura y esta tarde, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió el análisis sobre las acciones polémicas de la séptima jornada del Torneo Clausura.

La jugada más comentada fue la mano de Fabrizio Peralta, de Cerro Porteño, ante Nacional en el complemento. Para la APF, el árbitro Derlis López debió sancionar un penal. El VAR, que estaba a cargo de Carlos Franco, coincidió con la interpretación del juez principal y el juego continuó.

El análisis habla de una “incorrecta decisión” sobre esta jugada. El encuentro en cuestión finalizó igualado sin goles, en el ueno La Nueva Olla.