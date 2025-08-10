“Un partido correcto”, según José Arrúa

José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense, quedó conforme con el triunfo de sus dirigidos sobre el 2 de Mayo el viernes pasado.

Sin embargo también afirmó que en la primera mitad no pudieron aplicar su sistema de juego. “Creo que hicieron un partido correcto. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones, pero manejamos mal la pelota. En el segundo tiempo, bueno, era lo que esperábamos. El 2 de Mayo salió a buscar el partido”, expuso el DT.

Por otra parte, Arrúa se refirió a que cumplieron con el objetivo de ganar por primera vez al Gallo, a domicilio. “Una cancha que en Primera todavía no nos tocó ganar y conseguimos, por primera vez”.