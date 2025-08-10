10 ago. 2025
Marcelo Palau: “Tuvimos posesión, faltó efectividad”

Marcelo Palau, técnico del 2 de Mayo, indicó que su equipo tuvo el dominio del partido y lamentó la falta de efectividad en la puntada final.

Agosto 10, 2025 09:39 a. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo

El 2 de Mayo cayó recientemente frente al Sportivo Trinidense.

Foto: Gentileza - APF

El director técnico del Sportivo 2 de Mayo, Marcelo Palau, afirmó que su equipo tuvo el dominio del partido, sin embargo les faltó efectividad en la puntada final, en el juego en el que su equipo cayó por 2-0, de local, ante Trinidense.

“Tuvimos posesión pero faltó efectividad. Tuvimos varias situaciones claras pero lastimosamente no se pudo dar”, expresó en rueda de prensa.

Palau por otra parte, destacó la efectividad del rival. “Trinidense se plantó muy bien, aprovecharon su momento. Además, el portero tuvo una jornada brillante”, finalizó.

El Gallo experimentó su tercera derrota en el torneo, hasta aquí ha sumado 8 puntos. Su próximo rival será Tembetary por la fecha 8.

Marcelo Palau 2 de Mayo
Redacción D10
