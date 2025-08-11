11 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

La situación médica de Gastón y Velázquez

Cerro Porteño dio a conocer parte de la situación médica de dos de sus jugadores habitualmente titulares: Gastón Giménez y Gustavo Velázquez. Ambos presentan una lesión fibrilar, aunque no se determina el tiempo de recuperación.

Agosto 11, 2025 06:17 p. m. • 
Por Redacción D10
gaston gimenez cerro porteño_62064426.jpg

Gastón Giménez se lesionó en el clásico.

Este lunes, Cerro Porteño compartió un informe médico acerca de la situación del volante Gastón Giménez y el defensa Gustavo Velázquez, que estando en condiciones suelen tener un lugar en el equipo dirigido por Diego Martínez.

El club de Barrio Obrero indicó que ambos futbolistas se encuentran con una lesión fibrilar en la cara posterior del muslo y pasarán por sesiones de fisioterapia, pero no especifica el tiempo de recuperación.

La dolencia de Gastón Giménez se produjo en el superclásico, el 3 de agosto, mientras que Gustavo Velázquez quedó sentido en el compromiso ante Nacional, cinco días después.

Torneo Clausura Cerro Porteño Gastón Giménez Gustavo Velázquez
Redacción D10
