La situación médica de Gastón y Velázquez

Este lunes, Cerro Porteño compartió un informe médico acerca de la situación del volante Gastón Giménez y el defensa Gustavo Velázquez, que estando en condiciones suelen tener un lugar en el equipo dirigido por Diego Martínez.

El club de Barrio Obrero indicó que ambos futbolistas se encuentran con una lesión fibrilar en la cara posterior del muslo y pasarán por sesiones de fisioterapia, pero no especifica el tiempo de recuperación.

La dolencia de Gastón Giménez se produjo en el superclásico, el 3 de agosto, mientras que Gustavo Velázquez quedó sentido en el compromiso ante Nacional, cinco días después.