Encarnación alista detalles como subsede de los Juegos Panamericanos

Por Antonio Rolin - Corresponsal de UH en Encarnación.

Para el efecto, en el sector del emblemático Molino y la reconocida Playa San José, fueron instalados gran parte de la infraestructura que servirán como base operativa para atletas, comitivas, personal técnico y visitantes, en el evento de nivel internacional.

Los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 no solo representa una oportunidad para el deporte, sino también una vitrina internacional para mostrar el potencial turístico, logístico y humano de Encarnación ante el mundo. Cabe destacar que Encarnación recibirá a cientos de atletas para las competencias de aguas abiertas, vela y triatlón, que se desarrollaran del 15 al 22 de agosto.

En ese sentido, la organización local hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado del espacio y valorar el esfuerzo conjunto que implica recibir una competencia de esta magnitud. Encarnación, como orgullosa anfitriona de estos juegos, se compromete a brindar su mejor versión para que el evento sea un verdadero éxito.

En el marco de los ajustes organizativos, autoridades municipales de Encarnación supervisaron la zona de competencia, con el objetivo potenciar el deporte y el turismo. La comitiva fue encabezada por el presidente de la Junta Municipal y encargado de despacho- Diego Aquino, que realizaron un recorrido por la Pérgola de la Playa San José de caras a los preparativos para los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.

Encarnación es una de las sedes complementarias del evento internacional, una oportunidad para posicionar la ciudad a nivel regional e impulsar el turismo, el deporte y la economía local, señalo el edil.

Cabe destacar que la municipalidad viene trabajando en la organización, logística y seguridad para recibir a los atletas, delegaciones y visitantes, donde la Pérgola y la Playa San José serán epicentros de la competencia.

Con estas actividades, la capital del séptimo departamento demuestra que está a la altura de los desafíos internacionales, ofreciendo infraestructura de calidad, calidez en la atención y una energía contagiante en el acompañamiento de estos eventos.

Competencia de Mountain Bike abrió los Juegos Panamericanos en el Sur del País

La competencia de MB llenó de adrenalina en el Sur.

Por otro lado, cabe resaltar que la competencia de Mountain Bike en la rama masculina y femenina- dio inicio a los Juegos Panamericanos Asu2025 en la subsede de Sur del país. La actividad se desarrolló en el exigente y desafiante circuito del complejo Agua Vista de San Juan del Paraná, donde los atletas vivieron una jornada de pura adrenalina ante un importante marco de público.

En lo que respecta a la competencia de Mountain Bike, en masculino el primer lugar fue para el mexicano Iván Aguilar- que calzo el oro con un tiempo de 1:14:35. En tanto que la medalla de plata fue para el argentino Nicolás Tivani y la medalla de bronce para el brasileño BM Yamauchi.

Mientras que, en la rama femenina, la medalla de oro fue para la brasileña Luiza Cocuzzi con un tiempo de 1:17:56. El segundo lugar fue para la argentina Lucía Miralles que se alzó con la medalla de playa y la chilena María Salamanca- completo el podio con la medalla de bronce.

Los ciclistas resaltaron la calidad del circuito, que exigió al máximo a los atletas a lo largo del trazado, que atraviesa en medio de añosos árboles y una exuberante vegetación, que permitió a los disfrutar de la naturaleza en medio de la prueba.

Acompañaron la actividad el director de Turismo- Sergio Alviso y el director de Deportes de la Municipalidad de Encarnación- Jorge Luis Cortes, quienes destacaron la importancia de estos eventos para el impulso turístico, deportivo y cultural de la región.