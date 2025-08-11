11 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

El error en el penal no cobrado “es intencional”

El vicepresidente de Nacional, Guido Ciotti, calificó de “intencional” el error cometido en el no cobro de penal a favor de su equipo ante Cerro Porteño.

Agosto 11, 2025 07:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Fabrizio Peralta

La mano de Fabrizio Peralta debió ser penal, admitió la APF.

Foto: Captura

Para Guido Ciotti, vicepresidente de Nacional, el no cobro del penal a favor de la Academia frente a Cerro Porteñono es equivocado, es intencional. No hay forma de que sea equivocado”.

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, el albo fue consultado sobre el análisis hecho por la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol de la mano de Fabrizio Peralta. “Reconocer tampoco sirve”, aseveró.

Vergonzoso y bochornoso

Al presidente de Nacional, Enrique Sánchez, tampoco le convenció lo ocurrido y expresó que “fue vergonzoso”. Mencionó que el jugador de Cerro Porteño tuvo la intención de jugar con la mano.

El titular de la Academia no solo apuntó al árbitro Derlis López, sino también a Carlos Franco, encargado del VAR. “Puede que no vea (el árbitro), pero que el VAR no lo llame es mucho más bochornoso”, sentenció.

Nacional
Redacción D10
