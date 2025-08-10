Libertad, por extender su racha ante Recoleta

Libertad y Deportivo Recoleta se enfrentan hoy en el duelo correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, a partir de las 18:30, en el estadio La Huerta en Tuyucuá.

Este cotejo cierra la séptima jornada, el Gumarelo llega con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado, esta vez, tras perder su último duelo.

Los repolleros vienen de ganar en su encuentro anterior al Sportivo Ameliano con un marcador de 4-0, disputado en la ciudad de Villeta. Mientras que el equipo Canario fue derrotado por 2 a 3 por Guaraní, en el estadio Ricardo Gregor.