12 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

El equipo argentino que sondea a Teodoro Arce

Si bien el General Caballero JLM no anda tan bien, en sus filas Teodoro Arce suele ser uno de los destacados. Sus buenas presentaciones hicieron que desde Argentina lo estén sondeando.

Agosto 12, 2025 11:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Teodoro Arce

Teodoro Arce le marcó dos goles a Olimpia en el Apertura.

Foto: Gentileza - General Caballero JLM

A pesar de la situación del General Caballero JLM, Teodoro Arce está resaltando con buenas actuaciones. Desde Argentina lo están sondeando, aunque su fichaje depende de que se libere un cupo de extranjero.

El periodista Uriel Iugt indicó que Newell’s Old Boys está interesado en el futbolista. No obstante, aclaró que no existe algo formal hasta el momento. En charla para el programa Fútbol a lo Grande, comentó que el club argentino debe desprenderse de un extranjero para avanzar con este interés.

Newell’s Old Boys le está buscando salida al paraguayo Saúl Salcedo y al colombiano Carlos Ordóñez, que no son tenidos en cuenta por el entrenador Cristian Fabbiani. El cuadro rosarino tiene tiempo para incorporar hasta el 31 de agosto.

“Solo consultas”

El vicepresidente de General Caballero JLM, Óscar Gavilán, detalló que “son solamente consultas” y “no hay nada concreto. Tampoco se puede medir el interés de un club. Teodoro es muy sondeado por varios clubes.

En caso de haber un interés formal, la entidad mallorquina no le pondrá trabas al futbolista, aclaró el vicepresidente.

