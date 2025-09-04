El delantero de Boca que se nacionaliza paraguayo

Milton Giménez, delantero de Boca Juniors, se ausentó de los entrenamientos y viajó a Paraguay para completar con su proceso de nacionalización, según informaciones que llegan desde el vecino país.

El periodista César Luis Merlo contó que el ariete de 29 años vino a Paraguay para hacer la documentación, atendiendo a que tiene padre paraguayo, pensando en una posible convocatoria para la Selección Paraguaya.

Giménez jugó en Atlanta, del ascenso argentino, Banfield, Central Córdoba, Necaxa de México y Boca Juniors, club en el que arribó en el 2024. Su mejor producción fue con el Taladro en el que disputó 58 encuentros y marcó 20 goles.

En la actualidad son cinco los jugadores nacionalizados paraguayos que forman parte de la estructura de Gustavo Alfaro: Carlos Coronel, Juan Cáceres, Agustín Sández, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra.