El Decano debuta en Chile

Llegó el momento de la verdad para el Decano en la Copa Sudamericana. Esta noche, desde las 21:00, se exhibirá sobre el campo sintético del Estadio Bicentenario Municipal de La Florida midiéndose al Audax Italiano por la fecha 1 del Grupo G.

El equipo de Vitamina Sánchez arriba a este compromiso con la motivación a tope, tras su última victoria en el torneo doméstico contra Nacional.

El onceno del adiestrador sufrirá algunas modificaciones. Resaltan claramente los nombres de Aníbal Chalá y Alex Franco, quienes tendrán un intenso trabajo por el sector izquierdo de la defensa y en el mediocampo.

Todos los futbolistas contarán con el respaldo del capitán Richard Ortiz, que completará los 500 juegos con la camiseta franjeada. Líneas más adelante se parará Adrián Alcaraz, el delantero de moda en el cuadro de Para Uno.

El rival, en tanto, es de cuidado, que buscará sacar provecho de su terreno.

CIFRA. 499 partidos disputados lleva Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia; 53 goles, 47 asistencias y 10 títulos.