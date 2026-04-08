08 abr. 2026
Copa Sudamericana

El Decano debuta en Chile

Olimpia se estrena en la Sudamericana frente al Audax, en Santiago (21:00).

Abril 08, 2026 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Richard Ortiz_66051730.jpg

Referente. Richard Ortiz, capitán de Olimpia.

Llegó el momento de la verdad para el Decano en la Copa Sudamericana. Esta noche, desde las 21:00, se exhibirá sobre el campo sintético del Estadio Bicentenario Municipal de La Florida midiéndose al Audax Italiano por la fecha 1 del Grupo G.

El equipo de Vitamina Sánchez arriba a este compromiso con la motivación a tope, tras su última victoria en el torneo doméstico contra Nacional.

El onceno del adiestrador sufrirá algunas modificaciones. Resaltan claramente los nombres de Aníbal Chalá y Alex Franco, quienes tendrán un intenso trabajo por el sector izquierdo de la defensa y en el mediocampo.

Todos los futbolistas contarán con el respaldo del capitán Richard Ortiz, que completará los 500 juegos con la camiseta franjeada. Líneas más adelante se parará Adrián Alcaraz, el delantero de moda en el cuadro de Para Uno.

El rival, en tanto, es de cuidado, que buscará sacar provecho de su terreno.

CIFRA. 499 partidos disputados lleva Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia; 53 goles, 47 asistencias y 10 títulos.

Copa Sudamericana Olimpia Audax Italiano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
NACIONAL VS RECOLETA - SUDAMERICANA.png
Copa Sudamericana
Paso a paso: Nacional vs. Recoleta
Nacional y Recoleta se enfrentan desde las 19:00 por conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Seguí el paso a paso del partido en el Defensores.
Marzo 05, 2026 06:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Anuncio Nacional-Recoleta_66027298.jpeg
Copa Sudamericana
Por seguir en la Copa
Desde las 19:00 comenzará a rodar el balón en el Defensores del Chaco, los protagonistas serán Nacional y Recoleta FC, que se enfrentarán por conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Marzo 05, 2026 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
HCnSkhSa0AA4jnB.jpeg
Copa Sudamericana
Millonarios elimina a Atlético Nacional
Una actuación excepcional del argentino Rodrigo Contreras llevó este miércoles a Millonarios a vencer por 1-3 al Atlético Nacional en el partido único de la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana, por lo que jugará la fase de grupos del torneo continental.
Marzo 05, 2026 07:21 a. m.
 · 
Redacción D10
HCnSUO_XYAAWX5v.jpeg
Copa Sudamericana
Palestino derrota a la U de Chile y se mete a fase de grupos
Palestino clasificó este miércoles a la fase de grupos de la copa Sudamericana tras vencer a Universidad de Chile en un último minuto de locura en el estadio Nacional en el que se vieron dos goles, el que le daba a los universitarios el empate y una posible definición a penales, y el que sentenciaba la eliminatoria para la visita.
Marzo 05, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano
Copa Sudamericana
Lezcano guía a Olimpia a la fase de grupos de la Sudamericana
Olimpia derrotó al Sportivo Trinidense por 0-1 en el Defensores del Chaco y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, la de los grupos. El Decano avanzó con lo justo, pero siendo efectivo. Rubén Lezcano hizo el solitario gol.
Marzo 04, 2026 11:30 p. m.
 · 
Redacción D10
HCmipevWoAAE_08.jfif
Copa Sudamericana
Blooming golea a Bulo Bulo y se clasifica
Blooming venció 3 a 0 Bulo Bulo, en duelo de equipos bolivianos, y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Marzo 04, 2026 09:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más