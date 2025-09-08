08 sept. 2025
Nacional

“El compromiso de los jugadores”

Nacional rescató tres puntos claves en su partido por la fecha 11 ante Recoleta en el estadio Arsenio Erico.

Septiembre 08, 2025 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional_62932226.jpg

Salvador. Orlando Gaona le dio la victoria al Trico a los 87’.

Su entrenador, Pedro Sarabia, señaló que tiene un equipo comprometido y admitió que darán pelea pensando en el título del Clausura.

“Conseguimos una dinámica que en otros partidos no tuvimos. Es muy importante el compromiso de los jugadores. De seguro hace que esto se haga más fácil”, señaló el Cabo durante la rueda de prensa.

La Academia se encuentra en la tercera posición en la tabla con 19 puntos, a 6 unidades del puntero Guaraní.

Sarabia fue consultado sobre el ingreso de Gerardo Ortiz en lugar de Santiago Rojas, señaló: “Santi no tiene problemas físicos, los cuatro arqueros de Nacional tienen sus cualidades y, por ende, cualquiera puede arrancar de titular. En esta ocasión, la opción fue Gerardo Ortiz”, explicó al respecto.

Nacional Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
