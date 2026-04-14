El Ciclón tiene equipo confirmado

Con varios lesionados y un suspendido, el técnico argentino Ariel Holan escogió un onceno con muchas variantes para el duelo de Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla.

Las bajas del Ciclón para este partido son los siguientes jugadores: Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez, Harold Mosquera, Ignacio Aliseda, Luis Amarilla, Alan Soñora y Juan Iturbe, todos por lesión. Cecilio Domínguez no es de la partida por su expulsión ante Sporting Cristal.

El Ciclón arranca de la siguiente manera ante los cafeteros: Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Abel Luciatti, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Edgar Páez, Jorge Morel y Robert Piris Da Motta y Marcelo Chaparro; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

El compromiso se juega en La Nueva Olla a partir de las 19:00 y corresponde a la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Libertadores. El duelo será dirigido por el uruguayo Esteban Ostojich.