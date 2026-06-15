Bélgica y Egipto dan apertura al Grupo G

Los belgas llegan a la cita como favoritos y con la misión de comenzar con una victoria que les permita encaminar rápidamente hacia la siguiente ronda. Los belgas buscarán imponer jerarquía, experiencia y poder ofensivo en un grupo que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Del otro lado estará la Selección egipcia que sueña con dar el golpe y convertirse en una de las sorpresas. Liderados por una generación ambiciosa y con la ilusión de hacer historia, los africanos intentarán frenar el poderío belga.

El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Raphael Claus Abatti, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia.