Carrizosa deposita su fe en Bava

Cerro Porteño superó a Deportivo Recoleta por el marcador de 2-0 y con eso trepó de momento hasta la primera ubicación de la tabla del torneo Clausura 2025. Este sábado, Miguel Carrizosa, directivo azulgrana, se refirió a lo que fue el estreno del DT uruguayo Jorge Bava.

“El debut de Bava no pudo ser mejor, finalmente son los resultados los que mandan. Los jugadores felices, con confianza, los partidos van a ser todos duros. Si queremos salir campeones, tenemos que estar preparados mentalmente para ganar todos los partidos”, expresó el dirigente en el programa Fútbol a lo Grande.

“Excelente lo de Bava, la relación con el plantel, la directiva. Se trabaja en positivo, ve el fútbol de manera fácil. Fue lo mejor que pudimos haber hecho la contratación de Bava. Tiene esa dosis de salir campeón, tiene esa aureola de campeón”, agregó.

Cerro Porteño ahora se enfoca en lo que será su duelo de Copa Paraguay frente a Sol de América y luego pensará en una complicada visita a Pedro Juan Caballero en donde tendrá que medir a 2 de Mayo que viene en una racha de 5 partidos con triunfos.