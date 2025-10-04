El análisis de Jorge Bava tras su debut triunfal

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, se mostró contento luego de lo que fue su estreno en el banco azulgrana y la victoria lograda en casa frente a Deportivo Recoleta por la fecha 15 del torneo Clausura.

“Primero contento con la victoria que era fundamental. Hicimos un buen partido. Nos costó por momentos abrir. El rival trabajó esos dos bloques muy bien, muy cerrados. Presionaba bien, si bien nos costó entrar, no teníamos esa frescura. Creo que el equipo, para resaltar, la tranquilidad que tuvo, no entró en desespero”, tiró en la conferencia.

“El equipo se comportó en buena forma y bueno, obviamente que hay que seguir trabajando. Los rivales no son todos iguales. Uno cuando asumió este reto sabe que de repente se pueden dar partido de esta característica y tratamos de poner un manto de tranquilidad y darle las herramientas a los jugadores que puedan resolver y encontrar los espacios”, agregó.

Bava valoró el trabajo del rival que estudió bien a su equipo y afirmó que solo les faltó esa “chispa de individualidad” para hacer la diferencia en un partido que venía siendo correcto.

Cerro Porteño lidera el campeonato a la espera de lo que pase con Guaraní que visita este domingo a las 17.30 a Tembetary. La próxima jornada, el azulgrana deberá visitar al 2 de Mayo en el Río Parapití.

