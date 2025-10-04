04 oct. 2025
Cerro Porteño

El análisis de Jorge Bava tras su debut triunfal

Jorge Bava habló en conferencia de prensa luego de la victoria sobre Recoleta por la fecha 15 del Clausura.

Octubre 04, 2025 10:38 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-03 at 9.56.51 PM.jpeg

Jorge Bava debutó con una victoria en casa.

Foto: Andrés Catalán - UH

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, se mostró contento luego de lo que fue su estreno en el banco azulgrana y la victoria lograda en casa frente a Deportivo Recoleta por la fecha 15 del torneo Clausura.

“Primero contento con la victoria que era fundamental. Hicimos un buen partido. Nos costó por momentos abrir. El rival trabajó esos dos bloques muy bien, muy cerrados. Presionaba bien, si bien nos costó entrar, no teníamos esa frescura. Creo que el equipo, para resaltar, la tranquilidad que tuvo, no entró en desespero”, tiró en la conferencia.

“El equipo se comportó en buena forma y bueno, obviamente que hay que seguir trabajando. Los rivales no son todos iguales. Uno cuando asumió este reto sabe que de repente se pueden dar partido de esta característica y tratamos de poner un manto de tranquilidad y darle las herramientas a los jugadores que puedan resolver y encontrar los espacios”, agregó.

Bava valoró el trabajo del rival que estudió bien a su equipo y afirmó que solo les faltó esa “chispa de individualidad” para hacer la diferencia en un partido que venía siendo correcto.

Cerro Porteño lidera el campeonato a la espera de lo que pase con Guaraní que visita este domingo a las 17.30 a Tembetary. La próxima jornada, el azulgrana deberá visitar al 2 de Mayo en el Río Parapití.

Jorge Bava Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
bavaa.jfif
Cerro Porteño
Cerro Porteño da la bienvenida a Jorge Bava
Cerro Porteño anunció oficialmente la contratación del uruguayo Jorge Bava como nuevo director técnico.
Septiembre 29, 2025 06:25 p. m.
hhhh.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava arriba al país
El nuevo entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, arribó este viernes a nuestro país.
Septiembre 26, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Achucarro_63249991.jpg
Cerro Porteño
Achucarro dirigirá ante el Auriazul
Jorge Achucarro seguirá al mando del Ciclón. Bava llegará el viernes.
Septiembre 25, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
baba2.jfif
Cerro Porteño
Independiente Santa Fe anuncia la salida de Jorge Bava
Independiente Santa Fe anunció de manera oficial la salida del uruguayo Jorge Bava, el próximo técnico de Cerro Porteño.
Septiembre 24, 2025 10:44 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_1826_34490606.jpg
Cerro Porteño
Millonaria multa de la Conmebol para Cerro Porteño
La Conmebol aplicó una fuerte multa a Cerro Porteño por varias infracciones durante su última participación en la Copa Libertadores.
Septiembre 24, 2025 05:11 p. m.
 · 
Redacción D10
GxdTHuBWoAEKMVH.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño recupera a sus soldados
Cerro Porteño tendrá como mínimo dos retornos para el partido ante Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 24, 2025 03:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más