El cariño y respeto de Alexis Martín por Cerro Porteño

Para la temporada 2024, Alexis Martín Arias llegó a Cerro Porteño, pero recién desde el final del primer semestre de este año se ganó la titularidad. El arquero conversó sobre el cariño de la afición y el respeto hacia el club.

Estar en la portería azulgrana “es una responsabilidad muy grande porque el club tiene mucha gente, se siente la pasión, se siente esa famosa presión. Pero uno se preparó y quiere tener ese tipo de desafío. Me agarra en un momento más maduro, quizás me mandaba mil cagadas en el arco y ya he pasado por todas esas etapas. Creo que estoy en un gran momento. Es algo muy lindo y trato de disfrutarlo”.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, Alexis Martín se refirió a atajar en La Nueva Olla: “Es hermoso. Cada vez que uno se viste y puede escuchar esa cancha y la ve con los colores, con la gente, me motiva extra. Sentir el aliento de la cancha que está hermosa y vestir la camiseta de Cerro es algo impresionante para mí”.

La competencia con Gatito y besar el escudo de Cerro Porteño

Con relación a la disputa por la titularidad con Roberto Fernández, Alexis Martín Arias expresó: “Desde el primer partido que me tocó jugar el año pasado sentí el cariño de la gente, el apoyo. También tener un gran arquero, de competencia como es Gatito, es un privilegio para mí atajar o que el técnico me elija. Eso lleva mucha responsabilidad y mucho trabajo y después es una decisión del técnico que va a elegir al que mejor siente que le va a hacer a Cerro”.

Por otra parte, se le consultó si besaría el escudo azulgrana. “Siento que todavía llevo muy poco tiempo como para poder besar. Le tengo mucho cariño, pero la gente de acá lleva años entonces no me animaría a hacer algo así todavía”, sentenció.