Paraguarí es campeón de la Copa San Isidro de Curuguaty

Por Ramón Cabrera, colaborador

La Selección de Paraguarí conquistó en Uruguay la Copa San Isidro de Curuguaty, competición tradicional que enfrenta al campeón del Nacional de Interligas de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) con el ganador del torneo de la Organización del Fútbol del Interior del Uruguay.

El actual monarca del Interligas y equipo que militará en la División Intermedia 2026, Paraguarí, igualó 0-0 con el seleccionado charrúa de San José, encuentro en el estadio Casto Martínez Laguarda, de San José.

En el global fue favorable para el representante del noveno departamento, que en la ida superó 2-1 para de esa manera conquistar el título.

El seleccionado de Paraguarí jugará el torneo de la División Intermedia del próximo año, con la denominación de Club Atlético Paraguarí.