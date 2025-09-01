01 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Paraguarí es campeón de la Copa San Isidro de Curuguaty

La Selección de Paraguarí se quedó con el título de la tradicional Copa San Isidro de Curuguaty.

Septiembre 01, 2025 06:09 p. m.
carrpita.jpg

Festejo del equipo de Paraguarí en Uruguay.

Foto: Ramón Cabrera, colaborador.

Por Ramón Cabrera, colaborador

La Selección de Paraguarí conquistó en Uruguay la Copa San Isidro de Curuguaty, competición tradicional que enfrenta al campeón del Nacional de Interligas de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) con el ganador del torneo de la Organización del Fútbol del Interior del Uruguay.

El actual monarca del Interligas y equipo que militará en la División Intermedia 2026, Paraguarí, igualó 0-0 con el seleccionado charrúa de San José, encuentro en el estadio Casto Martínez Laguarda, de San José.

En el global fue favorable para el representante del noveno departamento, que en la ida superó 2-1 para de esa manera conquistar el título.

El seleccionado de Paraguarí jugará el torneo de la División Intermedia del próximo año, con la denominación de Club Atlético Paraguarí.

UFI Intermedia
