01 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Richard Cabrera y el optimismo en medio de la lesión

Richard Cabrera, de General Caballero JLM, se lesionó ante Guaraní y este lunes será operado. El defensa se siente muy optimista de cara a la recuperación.

Septiembre 01, 2025 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Richard Cabrera

Richard Cabrera regresaría para la parte final del Torneo Clausura.

Foto: Gentileza - Richard Cabrera

En el juego ante Guaraní, Richard Cabrera, defensa de General Caballero JLM sufrió una lesión que lo hará pasar por el quirófano. Un día después del incidente, el jugador se mostró muy optimista pensando ya en su vuelta a las canchas.

Solo fue la tibia, el peroné nada”, destacó en charla para el programa Fútbol a lo Grande porque en un momento pensaron que también el peroné estuvo afectado. “Todo depende de mí y de la recuperación que tengo hacer”, acotó. El jugador dijo que volvería pronto: “Si Dios permite, dentro de dos meses o menos voy a volver a jugar”.

Posteriormente, el doctor del General Caballero JLM, Cristian Torres, indicó será de “dos a tres meses de recuperación”. Confesó que en el momento de la lesión el defensa estuvo bastante asustado y llegó a decir que no siente la pierna. La cirugía será este lunes, a las 14:00.

General Caballero de JLM Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sergio Aquino
Fútbol Paraguayo
Sergio Aquino dejará el banquillo de Libertad
El hasta ahora entrenador de Libertad, Sergio Aquino, dejará de serlo después del partido que el equipo sostenga por Copa Paraguay.
Agosto 27, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Éver Hugo Almeida
Fútbol Paraguayo
Éver Hugo Almeida, el elegido en Olimpia
Éver Hugo Almeida está para volver nuevamente a su casa, a Olimpia. Tras la salida de Ramón Díaz, y a falta del anuncio oficial, el entrenador se sentará en el banquillo decano.
Agosto 26, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
“Olimpia tiene una fijación especial con Luqueño”
Si bien no quiso profundizar el tema, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, mencionó que “Olimpia tiene una fijación especial” con la entidad auriazul. Esto surgió después del caso de Julio César Cáceres y de algunos jugadores de las Formativas del club de Luque.

Agosto 26, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
¿Cómo se jugará la fecha 10 del Clausura?
La novena fecha fue tormentosa para los grandes, y la 10 se viene cargada de emociones con juegos atractivos. Así será el décimo capítulo del Torneo Clausura.
Agosto 26, 2025 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres
Fútbol Paraguayo
Julio Cáceres “es una persona de palabra”
El presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, destacó el compromiso del entrenador Julio César Cáceres en no aceptar la propuesta de Olimpia. “Es una persona de palabra, un ser humano a carta cabal”, aseveró.
Agosto 26, 2025 11:39 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Fútbol Paraguayo
Pódcast: Los grandes, golpeados y con muchas dudas
En Hora Deportiva analizamos el momento que viven Olimpia y Cerro Porteño luego de sus derrotas el último fin de semana.
Agosto 25, 2025 05:24 p. m.
Carga Más