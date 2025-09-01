Richard Cabrera y el optimismo en medio de la lesión

En el juego ante Guaraní, Richard Cabrera, defensa de General Caballero JLM sufrió una lesión que lo hará pasar por el quirófano. Un día después del incidente, el jugador se mostró muy optimista pensando ya en su vuelta a las canchas.

“Solo fue la tibia, el peroné nada”, destacó en charla para el programa Fútbol a lo Grande porque en un momento pensaron que también el peroné estuvo afectado. “Todo depende de mí y de la recuperación que tengo hacer”, acotó. El jugador dijo que volvería pronto: “Si Dios permite, dentro de dos meses o menos voy a volver a jugar”.

Posteriormente, el doctor del General Caballero JLM, Cristian Torres, indicó será de “dos a tres meses de recuperación”. Confesó que en el momento de la lesión el defensa estuvo bastante asustado y llegó a decir que no siente la pierna. La cirugía será este lunes, a las 14:00.