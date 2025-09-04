Ameliano sufre pero avanza a los octavos de la Copa Paraguay

En el cierre de la Fase 3 de la Copa Paraguay, Ameliano superó en penales (4-1) al 12 de Junio de Villa Hayes, en el estadio Facundo Deleón Fosatti y selló el pasaporte a los octavos de final de la competencia.

De esta manera se da el cierre de los 16avos de final correspondiente a la Semana 11 del torneo. En la siguiente fase el conjunto dirigido por Humberto García se medirá ante el Gral. Caballero de Juan León Mallorquín.

Estos son los 16 equipos que accedieron a los octavos de final: Tacuary, 12 de Octubre de Itauguá, Nacional, Trinidense, Gral. Caballero, Cerro Porteño, Sol de América, Resistencia, Libertad, 2 de Mayo, Minga Guazú, Olimpia, Tembetary y Ameliano, el último en confirmar su clasificación.