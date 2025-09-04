03 sept. 2025
Copa Paraguay

Ameliano sufre pero avanza a los octavos de la Copa Paraguay

Ameliano accedió la siguiente fase de la Copa Paraguay superando al 12 de Junio de Villa Hayes desde los 12 pasos, el resultado fue de 4-1.

Septiembre 03, 2025 09:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Ameliano igualó sin goles en tiempo normal y posteriormente superó desde el punto penal al 12 de Junio.

En el cierre de la Fase 3 de la Copa Paraguay, Ameliano superó en penales (4-1) al 12 de Junio de Villa Hayes, en el estadio Facundo Deleón Fosatti y selló el pasaporte a los octavos de final de la competencia.

De esta manera se da el cierre de los 16avos de final correspondiente a la Semana 11 del torneo. En la siguiente fase el conjunto dirigido por Humberto García se medirá ante el Gral. Caballero de Juan León Mallorquín.

Estos son los 16 equipos que accedieron a los octavos de final: Tacuary, 12 de Octubre de Itauguá, Nacional, Trinidense, Gral. Caballero, Cerro Porteño, Sol de América, Resistencia, Libertad, 2 de Mayo, Minga Guazú, Olimpia, Tembetary y Ameliano, el último en confirmar su clasificación.

