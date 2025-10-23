22 oct. 2025
El cardenal Cristóbal López vibra con los goles de Claudia Martínez

El cardenal Cristóbal López Romero, español nacionalizado paraguayo, vibró con los goles de la Albirroja Sub 17, en Marruecos.

Octubre 22, 2025 09:35 p. m. • 
Por Redacción D10
cristóval cardenal.jpg

El cardenal Cristóbal López Romero, presente en el partido de Paraguay, en Marruecos.

Foto: Gentileza

El cardenal Cristóbal López Romero, español nacionalizado paraguayo, actual arzobispo de Rabat, en Marruecos, asistió este miércoles al estadio Mohammed VI Football Academy Pitch 3, de la ciudad de Salé, para ver el partido de la Albirroja Sub 17 frente a Nueva Zelanda.

El religioso llevó suerte y éxito a la Selección Paraguaya de Fútbol y, especialmente, a su máxima estrella la delantera Claudia Martínez, quien fue protagonista de los tres tantos iniciales, en menos de 20 minutos, en el complemento, a los 48, 53 y 64, respectivamente.

Con la victoria frente a las oceánicas, el combinado nacional clasificó por primera vez a los octavos de final de la Copa del Mundo, gracias a sus dos primeras victorias.

El sábado 25 de octubre cierra la fase de grupos ante Japón, que venció al elenco africano de Zambia 2-0, también en la fecha 2 de Grupo B, y adelantó su paso a la siguiente fase. El partido entre las sudamericanas y las orientales definirá posiciones. Comenzará a las 16:00.

Paraguay Claudia Martínez Mundial Sub 17
Redacción D10
