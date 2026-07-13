General Caballero de Zeballos Cue es segundo
En el cierre de la séptima fecha de la Primera C, el General Caballero ZC derrotó por 1-0 a General Díaz y saltó a la segunda posición de la clasificación. El tanto de Johan Alderete bastó para asegurar los tres puntos.
En otro choque de ayer, Valois Rivarola y Fulgencio Yegros se llevaron un punto tras el 1-1. Santiago Sotelo adelantó al local en el primer tiempo, pero en el complemento apareció Martín Amarín para la paridad.
La tabla quedó así: Pilcomayo 19 puntos, General Caballero ZC 16, Sport Colonial 15, Humaitá FBC 13, Atlético Juventud 12, Fulgencio Yegros 11, Capitán Figari 10, Valois Rivarola 8, Deportivo Pinozá 6, Oriental 5, General Díaz 3 y General Caballero CG 1.