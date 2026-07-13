13 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Se inicia serie de capacitaciones sobre las nuevas Reglas de Juego

Rubio Ñu, Sportivo Trinidense y Nacional fueron los primeros en recibir las orientaciones de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Julio 13, 2026 04:53 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cambios. La Comisión de Árbitros explicó la manera a ser aplicadas las nuevas reglas.

Foto: Gentileza - APF

Con el inicio del Clausura cada vez más cerca, la Asociación Paraguaya de Fútbol puso en marcha las jornadas de actualización de las Reglas de Juego 2026-27 destinadas a los planteles de Primera División.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Árbitros y la Dirección de Competiciones con el objetivo de que jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos conozcan las modificaciones que comenzarán a aplicarse en la Copa de Primera.

Los primeros clubes en participar de estas capacitaciones fueron Rubio Ñu, Sportivo Trinidense y Nacional, cuyos planteles recibieron las explicaciones del director de la Comisión de Árbitros, Eber Aquino, el director del VAR, Pablo Silva, y el instructor Rodney Aquino.

Las charlas buscan Las charlas buscan aclarar todas las dudas relacionadas con las nuevas implementaciones reglamentarias que estarán vigentes durante el Clausura y que apuntan a agilizar el desarrollo de los partidos, reducir pérdidas deliberadas de tiempo y brindar mayores herramientas al VAR para corregir errores evidentes.

Los principales cambios que regirán serán:

Regla 3. Los jugadores

Los jugadores sustituidos tendrán que salir del terreno de juego en un plazo de diez segundos como máximo. Si se supera este límite de tiempo, el suplente no podrá entrar en el campo hasta que, a partir de que haya transcurrido un minuto, se detenga el juego por primera vez.

Regla 5. El árbitro

Se aclara que se puede aplicar la ventaja si se efectúa una reanudación del partido incorrecta y el balón está en juego.

Salvo ciertas excepciones, los jugadores que reciban reconocimiento o tratamiento médico dentro del terreno de juego o que, debido a una lesión, provoquen que el partido se detenga deben salir del campo y permanecer fuera de él hasta un minuto después de que el juego se haya reanudado.

El VAR puede revisar:

Una tarjeta roja incorrecta que resulte de una segunda amarilla claramente errónea; una tarjeta roja o amarilla mostrada al jugador equivocado cuando fue otro jugador, de cualquiera de los dos equipos, el que cometió la infracción; un saque de esquina concedido erróneamente, siempre que la decisión se pueda cambiar inmediatamente y sin retrasar la reanudación (opción para las competiciones).

Regla 15. El saque de banda

Uso de una señal de cuenta atrás de cinco segundos si un jugador o un equipo retrasan un saque de banda. Si se excede este tiempo límite, se concederá el saque de banda al equipo adversario.

Regla 16. El saque de meta

Uso de una señal de cuenta atrás de cinco segundos si un jugador o un equipo retrasan un saque de meta. Si se excede este límite de tiempo, se concederá un saque de esquina al equipo adversario.

Regla 17. El saque de esquina

El árbitro concederá un saque de esquina cuando sancione al guardameta por controlar el balón demasiado tiempo con las manos o los brazos, o a un equipo por retrasar su saque de meta.

Protocolo del VAR

Se revisarán las tarjetas rojas que resulten de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

Se revisará la confusión de identidad si se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos.

Las competiciones tienen la opción de revisar los saques de esquina que se hayan concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando la decisión se pueda corregir inmediatamente y sin retrasar la reanudación del juego.

Torneo Clausura
Redacción D10
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