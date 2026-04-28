28 abr. 2026
Copa Sudamericana

El Canario quiere extender el invicto

Recoleta FC recibe esta noche, a las 21:30, al Dpvo. Cuenca de Ecuador.

Abril 28, 2026 07:20 a. m. • 
Por Redacción D10
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Otro grito. Allan Wlk es la carta de gol que tiene el equipo canario.

Deportivo Recoleta recibe hoy la visita Deportivo Cuenca en el Defensores del Chaco, encuentro corresporndiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.

El partido arrancará a las 21:30, con el arbitraje del peruano Jordi Espinoza. En el equipo canario podemos destacar a su arquero Oscar Toledo, respaldado por el trabajo defensivo de Luis Cardozo. Fernando Galeano es estelar en el mediocampo, junto a los delanteros Richart Ortiz y Allan Wlk.

Así llegan los equipos: Recoleta no pudo en su visita a Nacional y perdió por 2-1, mientras que Cuenca cayó goleado 4-1 ante Mushuc Runa. Recordemos que Recoleta hasta aquí se mantiene invicto en el grupo D, que tiene como líder a San Lorenzo con 4 unidades; Cuenca con 3; Recoleta 2 y Santos con 1 punto.

CIFRA. 125.000 dólares es el premio por mérito deportivo en caso de victoria para los equipos de la Sudamericana. El Canario empató en sus dos presentaciones.

Copa Sudamericana Recoleta Fútbol Internacional
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