El Canario quiere extender el invicto

Deportivo Recoleta recibe hoy la visita Deportivo Cuenca en el Defensores del Chaco, encuentro corresporndiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.

El partido arrancará a las 21:30, con el arbitraje del peruano Jordi Espinoza. En el equipo canario podemos destacar a su arquero Oscar Toledo, respaldado por el trabajo defensivo de Luis Cardozo. Fernando Galeano es estelar en el mediocampo, junto a los delanteros Richart Ortiz y Allan Wlk.

Así llegan los equipos: Recoleta no pudo en su visita a Nacional y perdió por 2-1, mientras que Cuenca cayó goleado 4-1 ante Mushuc Runa. Recordemos que Recoleta hasta aquí se mantiene invicto en el grupo D, que tiene como líder a San Lorenzo con 4 unidades; Cuenca con 3; Recoleta 2 y Santos con 1 punto.

CIFRA. 125.000 dólares es el premio por mérito deportivo en caso de victoria para los equipos de la Sudamericana. El Canario empató en sus dos presentaciones.