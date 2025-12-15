Corinthians y Vasco da Gama, a la final de la Copa de Brasil por un cupo a la Libertadores

El Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, selló este domingo su pase por penales ante el Fluminense en el Maracaná, e irá por su segunda victoria en este torneo, tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians garantizó su presencia en la final horas antes en un intenso duelo ante Cruzeiro, que también se definió por penales, en el Neo Química Arena de São Paulo.

El club paulista, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos finales disputadas (2018 y 2022).

El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil.