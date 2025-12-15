15 dic. 2025
Fútbol Internacional

Corinthians y Vasco da Gama, a la final de la Copa de Brasil por un cupo a la Libertadores

Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Diciembre 15, 2025 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
G8LJ-XDWcAIxY2D.jpeg

Ángel Romero y Corinthians se metieron en la final.

Foto: @Corinthians

El Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, selló este domingo su pase por penales ante el Fluminense en el Maracaná, e irá por su segunda victoria en este torneo, tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians garantizó su presencia en la final horas antes en un intenso duelo ante Cruzeiro, que también se definió por penales, en el Neo Química Arena de São Paulo.

El club paulista, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos finales disputadas (2018 y 2022).

El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil.

Corinthians Vasco da Gama Copa de Brasil
Redacción D10
