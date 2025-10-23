23 oct. 2025

El análisis de Sarabia tras el pase a semis

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, se mostró conforme al analizar la clasificación en Copa Paraguay.

Octubre 23, 2025 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
PEDRO SARABIA.jpg

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional.

El técnico de Nacional, Pedro Sarabia, habló este jueves con Radio Monumental por la 1080 AM y se refirió a lo que fue la clasificación del equipo para las semifinales de la Copa Paraguay tras dejar en el camino al 12 de Octubre.

“Realmente fue un partido difícil. Considero que 12 de Octubre es uno de los equipos más ordenados. Un equipo que viene siendo protagonista en su categoría. En el primer tiempo nos dificultó hacerles daño, pero a finales del primer tiempo llegamos al gol y en el complemento, con los cambios, pudimos controlar el partido y lograr la victoria que siempre es importante”, expresó el entrenador en Fútbol a lo Grande.

Respecto a lo que se viene en el campeonato, en donde el lunes deberá medir a Cerro Porteño por la fecha 18, dijo que se encuentran trabajando para llegar de la mejor manera y viendo la posibilidad de recuperar a algunos jugadores que se encuentran lesionados.

CONTENTO. Enrique Sánchez, presidente de la institución, también habló con la misma emisora y destacó que el equipo logró imponer su jerarquía para avanzar a la semifinales de la “Copa de Todos”. Sin embargo, no pierde foco y ahora piensan en el Ciclón.

“Contentos, pudimos hacer valer la jerarquía. Pudimos imponernos a un rival que complicó en partes del partido. Disfrutando que estamos en semifinales. Ahora ya pensamos en el Clausura, el lunes recibimos a Cerro, un partido fundamental para ambos equipos y un partido de pronóstico reservado y de mucha importancia para la continuidad de los objetivos de ambos”, dijo.

Redacción D10
