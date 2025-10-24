24 oct. 2025
Fútbol Internacional

Diego Gómez “podrá ser titular” ante el Manchester United

El volante paraguayo del Brighton, Diego Gómez, está apto para ser titular en el encuentro que su equipo sostendrá el sábado ante el Manchester United, de acuerdo con las palabras de su entrenador Fabian Hürzeler.

Octubre 24, 2025 11:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez (i) charla con su entrenador Fabian Hürzeler (d).

Foto: Gentileza - Brighton

El sábado, el Brighton pisará Old Trafford para el choque con el Manchester United por la novena fecha de la Premier League y en el equipo visitante está para arrancar en el onceno base el paraguayo Diego Gómez.

Fabian Hürzeler, su entrenador, aseveró en conferencia de prensa que el mediocampista que no completó el juego frente al Newcastle, ahora se encuentra en buenas condiciones: “Creo que también lo veremos mañana en Old Trafford y podrá ser titular”.

Diego Gómez se había lesionado en el encuentro que la Selección Paraguaya disputó contra Corea del Sur el pasado 14 de octubre, por lo que en la jornada anterior solo pudo estar en cancha hasta los 36’.

El Brighton llegará a este duelo con 12 unidades, ante un Manchester United que tiene 13, y en el que se sigue esperando el debut del también paraguayo Diego León, de 18 años. El encuentro arrancará a las 13:30.

Diego Gómez Brighton Manchester United Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
david luiz.jfif
Fútbol Internacional
Filipe Luis avisa que Flamengo buscará la victoria en Avellaneda
El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, afirmó que, pese al triunfo por 1-0 obtenido este miércoles sobre Racing en el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores, sus pupilos buscarán imponerse de un nuevo la próxima semana en Avellaneda.
Octubre 23, 2025 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
G30tIwGXoAA5Lye.jpeg
Fútbol Internacional
Gustavo Costas se declara orgulloso de su Racing
El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, afirmó este lunes que, pese a la derrota por 1-0 en el Maracaná ante Flamengo está orgulloso porque su equipo jugó de igual a igual a un rival “con mucho poder y una billetera más grande”.
Octubre 23, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Athletic
Fútbol Internacional
El Athletic remonta al Qarabag y vuelve a soñar en la Champions
El Athletic Club remontó este miércoles al Qarabag FK azerbaiyano, la revelación de la Liga de Campeones en las dos primeras jornadas, al que se impuso por 3-1 y, sumando sus tres primeros puntos en la competición, vuelve a soñar en la Liga de Campeones.
Octubre 22, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Fútbol Internacional
Diego León reaparece en el Sub 21 del Manchester United
El paraguayo Diego León volvió a reaparecer en el equipo Sub 21 del Manchester United, que si bien lo perdió, en lo personal dejó cosas destacables.
Octubre 22, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
651a4c8c8a56a02a243d9d1a9cb0d1a23d10755b.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal aplasta al Atlético de Madrid en el Emirates
El Atlético de Madrid se negó a ducharse con agua fría este lunes, pero se llevó un balde de agua congelada este martes, tras sufrir una goleada de 4-0 en el Emirates.
Octubre 21, 2025 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Inter Milan
Fútbol Internacional
Lautaro prolonga la solidez del Inter
El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez.
Octubre 21, 2025 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más