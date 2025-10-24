Diego Gómez “podrá ser titular” ante el Manchester United

El sábado, el Brighton pisará Old Trafford para el choque con el Manchester United por la novena fecha de la Premier League y en el equipo visitante está para arrancar en el onceno base el paraguayo Diego Gómez.

Fabian Hürzeler, su entrenador, aseveró en conferencia de prensa que el mediocampista que no completó el juego frente al Newcastle, ahora se encuentra en buenas condiciones: “Creo que también lo veremos mañana en Old Trafford y podrá ser titular”.

Diego Gómez se había lesionado en el encuentro que la Selección Paraguaya disputó contra Corea del Sur el pasado 14 de octubre, por lo que en la jornada anterior solo pudo estar en cancha hasta los 36’.

El Brighton llegará a este duelo con 12 unidades, ante un Manchester United que tiene 13, y en el que se sigue esperando el debut del también paraguayo Diego León, de 18 años. El encuentro arrancará a las 13:30.

