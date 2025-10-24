Del batacazo histórico al papelón absoluto

De no creer lo que acaba de comunicarse a través de la Unión del Rugby del Paraguay. Los Yacarés venían de hacer uno de los mejores partidos y conseguir uno de los mayores triunfos de su historia, sobre Brasil, para anotarse en el torneo clasificatorio para el Mundial de Rugby de Australia 2027.

Sin embargo, el equipo nacional incurrió en un error de alineación, denunciado y por ese motivo debieron “declinar” de su participación del certamen que tenía que disputarse en Dubái.

En un comunicado, la URP afirmó que cometieron un error de interpretación de la Regla 8 de la World Rugby, sobre los cambios de elegibilidad y aclaran que no hubo intención de sacar alguna ventaja deportiva.

“Es un golpe muy duro para nuestro equipo y nuestra comunidad. Es una decisión que como hombres de bien debemos tomar, para demostrar nuestra integridad que es uno de los valores centrales del rugby”, expresó Gustavo Borgognon en el comunicado.