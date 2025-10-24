24 oct. 2025
Fútbol Internacional

Ronaldo fue más determinante en el Real Madrid que Messi en el Barça, según un estudio

El impacto del futbolista Cristiano Ronaldo en cuanto a productividad y eficiencia fue mayor que el de Leo Messi cuando jugaban en el Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, según refleja un estudio de dos investigadores universitarios que han aplicado de manera innovadora una metodología de economía aplicada en materia de productividad y eficiencia.

Octubre 24, 2025 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
636281539337678742.jpg

Cristiano Ronaldo, crack del fútbol mundial.

El estudio ha analizado a todos los jugadores de ambos equipos en los últimos 70 años (1955-2024), período que coincide con la vigencia de las competiciones europeas en las que los dos clubes españoles suelen competir, ha informado la Universidad de Extremadura (UEx) en un comunicado de prensa.

Los investigadores de Economía Aplicada José María Cordero y Daniel Santín, de las Universidades de Extremadura y Complutense de Madrid, respectivamente, han extrapolado al fútbol metodologías que evalúan la eficiencia y los cambios en la productividad en centros educativos, hospitales y municipios.

Según su trabajo de investigación, los futbolistas del Real Madrid suelen ser más productivos que los del FC Barcelona en las posiciones de portero y centrocampista; con respecto a los defensas, el rendimiento es prácticamente equivalente y, en la posición de atacante, los delanteros del Barça superan a los del conjunto blanco.

Guardametas

El estudio recoge que los más eficientes fueron Keylor Navas (Real Madrid), que ganó un gran número de títulos internacionales en las cinco temporadas que permaneció en el club, y Busquets, portero que logró ganar 12 títulos nacionales y cuatro internacionales jugando poco más de 100 partidos en sus siete temporadas, en muchas de las cuales fue suplente.

Aunque porteros históricos como Iker Casillas y Víctor Valdés jugaron muchos más partidos y ganaron más títulos, sus logros se distribuyen en un mayor número de temporadas, “lo que reduce su productividad medida como el rendimiento obtenido por temporada”.

Defensas

Dos jugadores destacan por encima del resto: Ronald Koeman y Fernando Hierro, quienes se caracterizaron por “una excepcional capacidad goleadora —rara en su posición— y por haber contribuido decisivamente a los títulos de sus equipos”.

En concreto, el holandés logró sus registros en menos temporadas, lo que le otorga un nivel de productividad muy superior al de otros jugadores del Barça que lograron ganar más títulos, como Dani Alves, Gerard Piqué o Jordi Alba, pero que permanecieron en el club muchas más temporadas.

En el Madrid, Hierro supera a defensores de largo recorrido como Sergio Ramos o Marcelo, que también alcanzaron grandes cifras goleadoras y un gran número de títulos, pero permanecieron en el club más temporadas.

Centrocampistas

El estudio refleja otra repetición en cuanto al patrón, pues los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados.

En el FC Barcelona destacan Seydou Keita y Cesc Fàbregas, mientras que en el Real Madrid figuran James Rodríguez y Claude Makélélé. Todos ellos lograron una gran cantidad de títulos en pocas temporadas.

Leyendas como Xavi, Sergio Busquets, Kroos o Michel, pese a sus extraordinarias trayectorias, quedan por detrás en términos de productividad al haber prolongado mucho más su carrera en estos clubs.

Delanteros

Sin embargo, en el ataque no hay sorpresas, pues los jugadores más eficientes y productivos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pues, a pesar de haber jugado durante muchos años en sus respectivos equipos, su volumen de goles y títulos ganados los sitúan muy por encima de cualquier otro atacante.

No obstante, el estudio revela que Cristiano Ronaldo tuvo un impacto más determinante en el rendimiento global del Real Madrid que el que tuvo Messi en el FC Barcelona.

Esta conclusión se obtiene al comparar cómo cambiaría la productividad global del grupo de delanteros de cada club si se eliminara del análisis al jugador más sobresaliente.

En el caso del Madrid, la ausencia de Cristiano supondría un empeoramiento técnico significativamente mayor que el que implicaría eliminar a Messi del conjunto de delanteros del Barça.

Aunque otros delanteros históricos como Raúl, Benzema o Luis Suárez firmaron registros espectaculares, “ninguno tuvo un peso tan decisivo en la evolución de la productividad colectiva de su club” como el que ejercieron Cristiano y Leo, han expuesto fuentes de las UEx. EFE

Fútbol Internacional Cristiano Ronaldo Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G30tIwGXoAA5Lye.jpeg
Fútbol Internacional
Gustavo Costas se declara orgulloso de su Racing
El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, afirmó este lunes que, pese a la derrota por 1-0 en el Maracaná ante Flamengo está orgulloso porque su equipo jugó de igual a igual a un rival “con mucho poder y una billetera más grande”.
Octubre 23, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Athletic
Fútbol Internacional
El Athletic remonta al Qarabag y vuelve a soñar en la Champions
El Athletic Club remontó este miércoles al Qarabag FK azerbaiyano, la revelación de la Liga de Campeones en las dos primeras jornadas, al que se impuso por 3-1 y, sumando sus tres primeros puntos en la competición, vuelve a soñar en la Liga de Campeones.
Octubre 22, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Fútbol Internacional
Diego León reaparece en el Sub 21 del Manchester United
El paraguayo Diego León volvió a reaparecer en el equipo Sub 21 del Manchester United, que si bien lo perdió, en lo personal dejó cosas destacables.
Octubre 22, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
651a4c8c8a56a02a243d9d1a9cb0d1a23d10755b.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal aplasta al Atlético de Madrid en el Emirates
El Atlético de Madrid se negó a ducharse con agua fría este lunes, pero se llevó un balde de agua congelada este martes, tras sufrir una goleada de 4-0 en el Emirates.
Octubre 21, 2025 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Inter Milan
Fútbol Internacional
Lautaro prolonga la solidez del Inter
El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez.
Octubre 21, 2025 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
El Manchester City impone su pegada ante las dudas del Villarreal
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas.
Octubre 21, 2025 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más