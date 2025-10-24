24 oct. 2025
Fútbol Internacional

El compañero de Diego León definirá su futuro después del Mundial

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United donde milita el paraguayo Diego León, ha aplazado la decisión sobre su futuro hasta después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Octubre 24, 2025 03:29 p. m.
Diego León

Diego León y Bruno Fernandes, durante un amistoso del Manchester United.

Foto: Gentileza - Utdsnaps

El portugués de 31 años llegará a los 300 partidos con los ‘Red Devils’ este sábado contra el Brighton y su futuro ha estado en duda debido a los vínculos en el último verano con Arabia Saudí.

“Como siempre he dicho, me siento bien aquí y quiero conseguir mis sueños aquí”, dijo en una entrevista con la cadena británica BBC.

“No puedo hablar por el club y he leído a gente decir que tengo un acuerdo con el club para el año que viene, pero si el club ha llegado a ese acuerdo no lo ha hecho conmigo. Yo no he hablado con nadie”.

“Mi agente sabe cómo trabajo. Si quiere hablar conmigo, será después de la Copa del Mundo. Hasta entonces, no hablo con nadie”.

Bruno Fernandes tiene contrato con el United hasta 2027, con opción a un año más, pero dentro del acuerdo existe una cláusula que le permite salir a un club fuera de la Premier League por 65 millones de euros.

El pasado verano Fernandes tuvo una importante oferta económica encima de la mesa procedente del Al Hilal, pero tras comentarla con todas las partes implicadas prefirió quedarse de momento en el Manchester United, al que quiere ayudar a recuperarse de la peor temporada en los últimos cincuenta años, tras acabar decimoquinto en la Premier y no clasificarse a Europa.

