Guaraní

El Aborigen, enfocado en el motivado Reco

Guaraní sigue en lo más alto del campeonato, por un punto ante Cerro Porteño. Pudo haber extendido su ventaja en la jornada pasada, pero no pudo con Ameliano, en Villeta, debido a que la victoria se le escapó en el último minuto de la adición.

El Indio quiere volver al triunfo.

El Aborigen se movilizó ayer en doble turno en su complejo deportivo ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo, mentalizado en una victoria y esperar que sucede en el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia.

El posible onceno que prepara el entrenador Víctor Bernay sería con el portero Aldo Pérez. Los defensores Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín, quien reemplaza al suspendido Alexandro Maidana. En el mediocampo, Jhon Jairo Sánchez, Luis Martínez, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez y en zona ofensiva la dupla Iván Ramírez y Fernando Fernández.

El Cacique y el Canario se enfrentaron por última vez en la fecha 6 del Clausura 2025. La victoria fue del Legendario por 3-2.

