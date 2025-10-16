El Aborigen, enfocado en el motivado Reco

El Aborigen se movilizó ayer en doble turno en su complejo deportivo ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo, mentalizado en una victoria y esperar que sucede en el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia.

El posible onceno que prepara el entrenador Víctor Bernay sería con el portero Aldo Pérez. Los defensores Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín, quien reemplaza al suspendido Alexandro Maidana. En el mediocampo, Jhon Jairo Sánchez, Luis Martínez, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez y en zona ofensiva la dupla Iván Ramírez y Fernando Fernández.

El Cacique y el Canario se enfrentaron por última vez en la fecha 6 del Clausura 2025. La victoria fue del Legendario por 3-2.