01 oct. 2025
Copa Paraguay

El Aborigen elimina al tricampeón gumarelo desde los doce pasos

Guaraní igualó ante Libertad en tiempo normal, y desde los doce pasos fue el más efectivo para acceder a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Octubre 01, 2025 09:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Aldo Maíz.jfif

Aldo Maíz fue la figura del partido, anotó para el 2-1 transitorio a favor de su equipo aborigen.

Foto: APF

Guaraní traslada su buen momento a la Copa Paraguay, igualó 2-2 esta noche ante Libertad en tiempo normal, y desde los doce pasos fue el más efectivo para súper al Guma por 4-3 y de esa manera acceder a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

En su primera llegada a fondo, el Cacique demostró que puede herir al rival. Richard Torales a los seis minutos adelantaba al Aborigen. Posteriormente, continuó arrollador el equipo de Víctor Bernay que apuntaba a otro tanto más. Sin embargo, una irresponsabilidad de Agustín Manzur a los 14’ le costó la tarjeta roja y de ahí en más cambió el trámite del partido.

El Repollero con mayor número de hombres se adueñó del balón y empezó a generar jugadas interesantes. A los 23’ por intermedio de Lorenzo Melgarejo el Guma emparejó el partido.

A los 39’ Aldo Maíz con guapeada incluida, recuperó el balón en dos ocasiones, volvió a adelantar en el marcador al Legendario para el 2-1 transitorio.

A los 61’, Iván Ramírez recibió su segunda tarjeta amarilla y al igual que Guaraní dejaba al Guma con 10 en cancha. Sin embargo, a los 70’, apareció una obra de arte por parte de Lorenzo Melgarejo para volver a la paridad.

A los 88' el mediocampista Hugo Fernández también vio la cartulina roja y dejó con 9 a los repolleros. Finalmente, el encuentro culminó 2-2 y la definición se llevó desde el punto penal.

En la tanda de los penales convirtieron para Guaraní: Luis Martínez, Fernando Fernández, Eduardo Zaracho y Derlis Rodríguez.
Malogró: Juan Patiño.

Mientras que en Libertad: Matías Espinoza, Ángel Cardozo Lucena y Diego Viera no fallaron. Desperdiciaron sus lanzamientos Iván Franco y Gustavo Aguilar.

Libertad Guaraní
