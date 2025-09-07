El 12 de Junio sigue resignando puntos

El sueño por llegar a la Primera División se está complicando para el 12 de Junio que este domingo empató a un gol con el Sportivo San Lorenzo. El conjunto de Villa Hayes, que dominó gran parte del torneo de la Intermedia, atraviesa por una mala racha que a falta de cuatro jornadas para el final del torneo, se encuentra a cuatro puntos del segundo, que es el Deportivo Capiatá.

Esta mañana igualó con el Rayadito, que también está en la misma posición y que se puso en ventaja con el tanto de Antonio Oviedo en el primer tiempo. En el complemento, de penal, Santiago Salcedo logró la paridad. En los últimos cuatro cotejos, el 12 de Junio solo sumó un punto.

-12 de Junio VH 1-1 Sportivo San Lorenzo

12 de Junio VH (1): Ariel Paniego; Luis Rolón, Pablo Aguilar, Aníbal Gómez y Ariel Recalde (78’ Matías López); Cristhian Riveros (58’ Claudio Orquiola), Gastón Pinedo, Herminio Vera (46’ Ricardo Bordón) y Víctor González; Alfredo Martínez (46’ Daniel Fernández) y Santiago Salcedo. DT: Arturo Villasanti.

Sportivo San Lorenzo (1): Federico Cristóforo; Maximiliano García, Teodoro Paredes, Joel Jiménez y Miguel Samudio; Antonio Oviedo (63’ Diego Álvarez), Héctor Villamayor (69’ José Barrios), Aldo Quiñónez y Hugo González; Axel Galeano (63’ Iván Duarte) y Cristhian Medina. DT: Sergio Órteman.

Estadio: Facundo de León Fossati.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Goles: 32’ Antonio Oviedo (SL); 68’ Santiago Salcedo, de penal (12).

Amonestados: 42’ Gastón Pinedo y 54’ Cristhian Riveros (12); 27’ Héctor Villamayor, 49’ Miguel Samudio y 87’ Hugo González (SL).

En otro compromiso, Sol de América encontró respiro al superar a River Plate por 1-0 con el solitario gol de Edgardo Orzusa. De igual manera sigue en zona de descenso directo, pero cortó una racha de tres juegos sin ganar.

-Sol de América 1–0 River Plate

Sol de América (1): Diego Aranda; Aquilino Giménez, Gustavo Giménez, Rodrigo Duarte y Carlos Samudio; Edgardo Orzusa y Stevens Gómez; Fernando Leguizamón (72’ Kevin Benítes), Marcelo Cañete (61’ Pulvio Aranda) y Gerardo Kovacs (83’ Enzo Rodas); Julio Rivarola (83’ Óscar Coronel). DT.: Ángel Martínez.

River Plate (0): Francisco Peralta; Damián Cabrera (89’ Guillermo Gill), Willian Alonzo, Eric Cristaldo y Facundo Valdez (46’ Osvaldo Romero); Walter Gaona, César Leguizamón, Andrés Jantus (73’ Santiago Torres) y Arnaldo Román; Matías González y Lucas Candia (84’ Rodrigo Fariña). DT.: Celso Ayala.

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Árbitro: César Rolón.

Asistentes: Éver Delgado y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Gol: 33’ Edgardo Orzusa (SA).

Amonestados: 9’ Marcelo Cañete, 51’ y 56’ Stevens Gómez, 76’ Gustavo Giménez y 90'+3 Enzo Rodas (SA); 9’ Damián Cabrera, 39’ Celso Ayala/DT, 68’ Andrés Jantus y 90'+3' Rodrigo Fariña (RP).

Expulsado: 56’ Stevens Gómez (SA).