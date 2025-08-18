18 ago. 2025
José Arrúa, disconforme con los criterios de los árbitros

El entrenador del Sportivo Trinidense, José Arrúa, se mostró disconforme con, lo que señala, disparidad de criterios de los árbitros. “Sentimos que con nosotros las reglas son 100%”, señaló.

Sportivo Trinidense viene de caer ante Nacional y ahora se fija en Cerro Porteño.

Sportivo Trinidense cayó ante Nacional por 0-2, producto de dos penales y sufriendo la expulsión de Sergio Mendoza en el primer tiempo, cuando aún no se había roto el marcador. El técnico local, José Arrúa, se cuestiona algunas determinaciones arbitrales.

Hay muchas cosas que sentimos que con nosotros las reglas son 100%”, declaró en contacto para el programa Fútbol a lo Grande. “Hay clubes que parece que tienen permitido algunas cosas”, añadió.

“Los criterios no son iguales”, remarcó el adiestrador que ahora apunta todas sus fichas a Cerro Porteño. El DT citó varias acciones que, según él, no se midieron con la misma vara.

Carga Más