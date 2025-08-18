Humberto García renunciará si vuelve a perder

Humberto García atraviesa por un momento complicado en el banquillo del Sportivo Ameliano, con solo cuatro unidades tras ocho fechas disputadas y con una racha de cuatro derrotas seguidas.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el entrenador fue consultado si depende del siguiente encuentro para continuar al frente del equipo y respondió: “Ellos no me han dicho nada, pero le dije al grupo de jugadores que si perdemos otra vez voy a dar un paso al costado”.

“Nunca en mi carrera perdí cuatro partidos seguidos como está pasando ahora”, analizó el técnico. “Si se pierde la confianza, es mejor dar el paso al costado”, aseveró Humberto García, cuyo trabajo fue muy criticado por el presidente Héctor Melgarejo.

En la próxima fecha, el 23 de agosto, el Sportivo Ameliano tendrá que visitar al 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, a partir de las 16:00.