18 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Diego Martínez valora la fortaleza del grupo

El entrenador principal de Cerro Porteño, Diego Martínez, analizó lo que dejó la victoria por 4-3 sobre Guaraní en el Arsenio Erico por la fecha 8 del torneo Clausura.

Agosto 18, 2025 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño logró un valioso triunfo el sábado.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El adiestrador azulgrana valoró el desempeño de sus dirigidos y aseguró que fue una merecida victoria.

“Ganamos porque fuimos efectivos en un partido abierto y ante un rival con actitud positiva. Creo que fue un partido parejo, donde lastimamos mucho al rival. Tuvimos por momentos buen control”, indicó.

Sobre el volante juvenil Jorge Marcelino, apuntó: “Es un chico que está creciendo mucho. Si sigue aprovechando las oportunidades, tendrá muchos más minutos en lo que va del torneo”.

FORTALEZA. Valoró la rebeldía y actitud de sus dirigidos y se mostró optimista con lo que viene. “Al grupo lo siento muy tranquilo y enfocado en el día a día. Para el grupo era una prueba muy grande y una oportunidad como grupo para demostrar la fortaleza que tenemos”, dijo, agregando a su análisis: “Cuando hay que pelear varios frentes al mismo tiempo, casi no hay tiempo de ensayo y preparación. Tenemos que tener la capacidad de armar un plan de partido sin muchas reuniones individuales”.

El Ciclón se enfoca ahora en la revancha por los octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes, el miércoles desde las 19:00 en La Plata. La ida terminó 1-0 a favor de los argentinos.

Diego Martínez Cerro Porteño
Redacción D10
