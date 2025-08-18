Víctor Bernay, orgullo pese a la derrota

El adiestrador argentino analizó de la siguiente manera la derrota ante el Ciclón. “Hicimos un gran partido, en ningún momento fuimos superados por el rival. Creo que nos merecimos un poco más”, indicó en conferencia de prensa.

Pese a la derrota, Bernay valoró el esfuerzo de sus dirigidos. “Me voy contento por la entrega y el sacrificio del equipo. Valoro eso por encima del resultado. A los futbolistas los felicité en el vestuario, porque esta es la forma de defender una camiseta”, añadió.

Guaraní buscará lavarse la cara en la novena fecha cuando enfrente a Libertad, en un clásico del fútbol paraguayo programado para el lunes 25 de agosto a las 18:30.