18 ago. 2025
Víctor Bernay, orgullo pese a la derrota

Víctor Bernay, técnico de Guaraní, analizó lo que dejó la derrota de su equipo por 4-3 ante Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico, donde según su parecer, “merecieron un poco más”.

Agosto 18, 2025 07:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Víctor Bernay

Víctor Bernay valoró el esfuerzo.

Foto: Gentileza

El adiestrador argentino analizó de la siguiente manera la derrota ante el Ciclón. “Hicimos un gran partido, en ningún momento fuimos superados por el rival. Creo que nos merecimos un poco más”, indicó en conferencia de prensa.

Pese a la derrota, Bernay valoró el esfuerzo de sus dirigidos. “Me voy contento por la entrega y el sacrificio del equipo. Valoro eso por encima del resultado. A los futbolistas los felicité en el vestuario, porque esta es la forma de defender una camiseta”, añadió.

Guaraní buscará lavarse la cara en la novena fecha cuando enfrente a Libertad, en un clásico del fútbol paraguayo programado para el lunes 25 de agosto a las 18:30.

Redacción D10
