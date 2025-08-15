Francisco Arce y su relación con la hinchada de Cerro Porteño

Francisco Arce, quien ganó títulos como jugador y entrenador de Cerro Porteño, habló de la afición azulgrana y su relación con ella. En charla con el programa Fútbol a lo Grande, se le consultó si el hincha cerrista no lo respetó y esto respondió: “Cuando se generaliza es peligroso”.

“Hay una parte y esa parte es minoritaria. Sí, nos ha costado siempre a los que nos iniciamos ahí desde la cantera, creo que de eso no se salva nadie, ni el mayor ídolo del club en toda su historia. Hay poca memoria y especialmente cuando volvemos como entrenadores, llega un momento como donde parece que se mitifica eso que hicimos como futbolistas”, explicó.

“He pasado muchas situaciones ahí, primero como atleta y después como cuerpo técnico (…) Hemos trabajado muy bien y hay mucha gente que reconoce eso”, admitió Francisco Arce que en su etapa de estratega se sentó en el banco de Olimpia en dos etapas.

En un momento de la entrevista, recordó que “el hecho de ver la parte profesional y haber ido a trabajar en Olimpia, genera una división importante especialmente en el dolor que genera en el que es fanático. Pero entiendo que hay demasiada gente que reconoce todo lo que hemos hecho o todo lo que nos hemos brindado fuera de lo que implica la cuestión profesional”.

Francisco Arce, como jugador, conquistó cuatro títulos vistiendo la camiseta azulgrana, mientras que desde el banquillo, el entrenador levantó tres campeonatos, uno de ellos de manera invicta.