Fútbol Paraguayo

Ramón Díaz perfila onceno con la vuelta de Derlis González

Olimpia se alista para medir a Libertad en el clásico blanco y negro, el domingo, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Agosto 15, 2025 10:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Derlis González

La marca. Derlis González busca afirmarse.

El entrenador Ramón Díaz prepara el equipo con la vuelta del delantero Derlis González, atendiendo al equipo que ensayó ayer. En la ofensiva reaparecerá Tiago Caballero. El posible onceno es: Lucas Verza; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso, Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Rodrigo Pérez, Iván Leguizamón; Derlis González y Tiago Caballero.

EN ERICO GALEANO. Por otra parte, el presidente franjeado, Rodrigo Coto Nogués, fue a inspeccionar personalmente la cancha del Deportivo Capiatá, en donde pretende hacer de local por las próximas dos temporadas, señaló ayer Óscar Barreto en charla con Fútbol a lo Grande.

El dirigente del Escobero reveló que la capacidad total del escenario es de unas 13.500 personas. “El VAR ya está certificado aquí, nuestro campo de juego está impecable”, agregó.

Olimpia
Redacción D10
