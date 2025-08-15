Ramón Díaz perfila onceno con la vuelta de Derlis González

El entrenador Ramón Díaz prepara el equipo con la vuelta del delantero Derlis González, atendiendo al equipo que ensayó ayer. En la ofensiva reaparecerá Tiago Caballero. El posible onceno es: Lucas Verza; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso, Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Rodrigo Pérez, Iván Leguizamón; Derlis González y Tiago Caballero.

EN ERICO GALEANO. Por otra parte, el presidente franjeado, Rodrigo Coto Nogués, fue a inspeccionar personalmente la cancha del Deportivo Capiatá, en donde pretende hacer de local por las próximas dos temporadas, señaló ayer Óscar Barreto en charla con Fútbol a lo Grande.

El dirigente del Escobero reveló que la capacidad total del escenario es de unas 13.500 personas. “El VAR ya está certificado aquí, nuestro campo de juego está impecable”, agregó.