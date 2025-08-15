El Ciclón cambia de página y se enfoca en el Aborigen

Cerro Porteño ya deja atrás la dolorosa derrota por 1-0 ante Estudiantes por Copa Libertadores y se centra en el partido de mañana ante Guaraní, en lo que será un duelo de puntero contra escolta en el Torneo Clausura 2025. Será en la cancha de Nacional, el estadio Arsenio Erico.

Fabricio Domínguez, titular en el elenco azulgrana que dirige Diego Martínez, lamentó la caída ante el Pincha, pero aseguró que nada está definido y lo darán todo el próximo miércoles 20 de agosto en la revancha en La Plata.

“Hicimos un buen partido, lo intentamos, vamos a ir con todo en la revancha. Al hincha le decimos gracias por apoyar”, indicó.