Ecuador tiene equipo confirmado

Ecuador dio a conocer su equipo titular para enfrentar a la Selección Paraguaya por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El entrenador argentino Daniel Beccacece escogió el siguiente onceno para buscar aguar la fiesta albirroja en el estadio Defensores del Chaco: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez y Pedro Vite; Ángelo Preciado, Nilson Angulo y Enner Valencia.
Ecuador suma 25 puntos en la clasificación y junto a Argentina y Brasil son las primeras selecciones de Sudamérica clasificadas a la Copa del Mundo 2026.
