04 sept. 2025
Eliminatorias

Ecuador tiene equipo confirmado

La Selección Ecuatoriana de Fútbol dirigida por el argentino Daniel Beccacece definió su equipo titular para enfrentar a una motivada Albirroja en el Defensores del Chaco.

Septiembre 04, 2025 07:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Willian Pacho será titular en la zaga ecuatoriana ante Paraguay.

Ecuador dio a conocer su equipo titular para enfrentar a la Selección Paraguaya por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El entrenador argentino Daniel Beccacece escogió el siguiente onceno para buscar aguar la fiesta albirroja en el estadio Defensores del Chaco: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez y Pedro Vite; Ángelo Preciado, Nilson Angulo y Enner Valencia.

Ecuador suma 25 puntos en la clasificación y junto a Argentina y Brasil son las primeras selecciones de Sudamérica clasificadas a la Copa del Mundo 2026.

Redacción D10
