Achraf Hakimi reconduce al PSG

El marroquí Achraf Hakimi ejerció de goleador con un doblete que abrillantó la influencia habitual que marca el destino de su equipo, el París Saint Germain en cada partido en el reencuentro con el triunfo en la Ligue 1 a costa del Brest (0-2) que le devuelve provisionalmente al liderato de la competición a expensas de lo que haga el Marsella en su encuentro de la novena jornada.

No es habitual que el París Saint Germain deje de ganar partidos en el torneo galo que conquista con autoridad un año tras otro. Pero mientras en Europa manda con autoridad, tal y como mostró con el 7-2 logrado el miércoles en la Champions ante el Bayer Leverkusen, en la Ligue 1 solo había ganado uno de sus últimos cuatro partidos. Una derrota y dos empates seguidos resumían el transitar del conjunto de Luis Enrique en las últimas fechas.

De hecho, inició la fecha fuera de la cima de la clasificación. Una condición, la del liderato, que pertenece por ahora al Marsella, su gran rival y al que ha presionado con el triunfo en Brest ante un rival al que le tiene tomada la medida el PSG y al que vence tradicionalmente.

La diferencia en la posesión, especialmente en la primera parte, fue evidente. Más de un 75 por ciento para el campeón y poco más de un veinte para el cuadro de Eric Roy que también afrontó el compromiso con dos empates seguidos, anclado en el ecuador de la clasificación. Ni siquiera aprovechó su gran ocasión de meterse en el partido cuando en la segunda parte tuvo un penalti que Romain del Castillo lanzó muy alto, por encima del larguero.

Sin grandes ocasiones al principio a pesar de la diferencia de dominio el cuadro de Luis Enrique sentenció el choque antes del descanso. Amenazó Senny Mayulo en el 24 y el meta Radoslaw Majecki evitó el gol que llegó poco antes de la media hora.

Un gran pase de Vitinha desde la línea de tres cuartos hacia el desmarque de Achraf, dentro del área, fue recogido por el lateral marroquí que, de primeras, cruzó el balón y marcó el primero.

El segundo fue diez minutos más tarde, en una estupenda acción del georgiano Khvicha Kvaratskhelia que por la izquierda llegó hasta el fondo se hizo hueco y tiró. Su rechace lo desvió el meta y lo recogió. Encontró a Achraf en el área que culminó con un tiro a la escuadra que fue gol. El segundo, el de la sentencia.

Tras el descanso el ritmo bajó. Y el Brest se encontró casi sin querer con su mejor ocasión por una mano dentro del área de Kang In Lee que tuvo que revisar el árbitro antes de pitar penalti. Lo ejecutó Del Castillo, mal, muy alto.

El ritmo decayó a la vez que el Brest, afectado por la pérdida del penalti. Los cambios dejaron sin velocidad al choque aunque el cuadro local tuvo una en el último tramo para maquillar su derrota. Respondió el meta del PSG Lucas chevalier a un remate de Mama Balde.

El PSG redondeó su victoria en la última acción del partido con el gol de Desire Doue a pase de Warren Zaire Emeri.

-- Ficha técnica:

0 - Brest: Radoslaw Majecki; Bradley Locko (Daouda Guindo, m.79), Soumaila Coulibaly, Michel Diaz, Kenny Lala; Joris Chotard, Hugo Magnetti (Hamidou Makalou, m.78); Pathe Mboup (Mama Balde,m.8), Romain del Castillo (Luc Zogbe, m.93), Dina Ebimbe (Lucas Tousart, m.68); y Ludovic Ajorque.

3 - París Saint Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi (Marquinhos,m.67), Illia Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernandez; Warren Zaire Emery, Vitinha, Kang In Lee (Ousmane Dembéle, m.67); Khvicha Kvaratskhelia (Desire Doue,m.70), Bradley Barcola (Gonçalo Ramos, m.79) y Senni Mayulu (Quentin Ndjantou, m.79).

Goles: 0-1, m.29: Achraf Hakimi; 0-2, m.39: Achraf Hakimi; 0-3, m.96: Desire Doue

Árbitro: Jeremie Pignard. Mostró tarjeta amarilla a Achraf Hakimi, del París Saint Germain y a Pathe Mboup, del Brest.

Incidencias: encuentro de la novena jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Francis Le Ble de Brest ante unos 15.000 espectadores. EFE