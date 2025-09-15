15 sept. 2025
Nacional

Pedro Sarabia le da todo el mérito a sus jugadores

Pedro Sarabia, técnico de Nacional, se sintió satisfecho por el juego desplegado ante Olimpia y lo que dejó la gran victoria.

Septiembre 15, 2025 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
FRojDJ1XoAEQCvw.jpg

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional.

Nacional derrotó con contundencia por 4-1 a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura en una gran exhibición de los dirigidos por Pedro Sarabia.

El Cabo charló este mediodía con Fútbol a lo Grande y dejó su análisis: “Jugamos un partido inteligente donde pudimos aprovechar rápido las oportunidades que tuvimos”, indicó.

Consultado sobre la táctica a ser utilizada, Sarabia fue claro. “Sabíamos el estilo de juego directo que tenía Olimpia, por eso intentamos ganar el medio y ser punzantes en zona ofensiva”.

Sobre el horario del partido, explicó: “Hemos hablado con Carlos Bonet (gerente deportivo) y los dirigentes, queríamos jugar en nuestra cancha, pese a no tener todavía la lumínica y en un horario atípico, por suerte salió todo bien”.

Por último destacó la gran actuación de Carlos Arrúa, autor de un doblete para su equipo. “Es un gran jugador, le pedimos que sea constante porque estando bien, nos da mucho fútbol”, cerró.

Pedro Sarabia Nacional Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxDr9dIWQAAf4_b.jpeg
Nacional
Sarabia, autocrítico tras primera derrota
El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, lamentó la derrota de su equipo frente al Sportivo Luqueño, que supuso el fin de su invicto en el torneo Clausura 2025.
Julio 31, 2025 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwx5uevXEAAMg9Y.jpeg
Nacional
Nacional disfruta de su buen momento
El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, destacó la efectividad de su equipo para vencer 3-0 a General Caballero y seguir en la cima.
Julio 28, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
claudio nuñez_62064412.jpg
Nacional
Núñez palpita duelo contra el Gumarelo
Claudio Núñez, referente de Nacional, se refirió al compromiso frente Libertad, que se jugará en el marco de la tercera fecha del Clausura.
Julio 16, 2025 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
pedro sarabia_59254218.jpg
Nacional
Pedro Sarabia valora el buen arranque
Pedro Sarabia, técnico de Nacional, manifestó su felicidad por el buen arranque de la Academia en el Clausura.
Julio 14, 2025 12:58 p. m.
 · 
Redacción D10
GvqTXxJWUAEmxcl.jpeg
Nacional
Nacional presenta a su nuevo delantero
El Tricolor, que este sábado enfrenta a Guaraní, presentó a su nuevo refuerzo para el Clausura.
Julio 12, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Contento por volver al triunfo, demostramos carácter, personalidad y rebeldía. A seguir por este camino!.jpg
Nacional
Fin de la novela: Monteagudo no sigue en Nacional
El Albo dio vuelta atrás y finalmente Juan Cruz Monteagudo no continuará en Barrio Obrero.
Julio 09, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más