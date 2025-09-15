Pedro Sarabia le da todo el mérito a sus jugadores

Nacional derrotó con contundencia por 4-1 a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura en una gran exhibición de los dirigidos por Pedro Sarabia.

El Cabo charló este mediodía con Fútbol a lo Grande y dejó su análisis: “Jugamos un partido inteligente donde pudimos aprovechar rápido las oportunidades que tuvimos”, indicó.

Consultado sobre la táctica a ser utilizada, Sarabia fue claro. “Sabíamos el estilo de juego directo que tenía Olimpia, por eso intentamos ganar el medio y ser punzantes en zona ofensiva”.

Sobre el horario del partido, explicó: “Hemos hablado con Carlos Bonet (gerente deportivo) y los dirigentes, queríamos jugar en nuestra cancha, pese a no tener todavía la lumínica y en un horario atípico, por suerte salió todo bien”.

Por último destacó la gran actuación de Carlos Arrúa, autor de un doblete para su equipo. “Es un gran jugador, le pedimos que sea constante porque estando bien, nos da mucho fútbol”, cerró.