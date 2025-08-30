Duelo de huérfanos de victorias en el Gregor

El juego tendrá lugar en el estadio Ricardo Gregor, en un duelo de dos equipos que no conocen la victoria desde hace varias fechas.

Mientras los locales no ganan desde la fecha 3 (cuando se impuso por 3-1 a Sportivo Ameliano), los visitantes no conocen el triunfo desde la fecha 4 (cuando venció a domicilio 0-1 a General Caballero), por lo que será un duelo de urgidos de triunfos.

El árbitro del partido será Derlis Benítez, quien será asistido en las bandas por Roberto Cañete y Nadia Weiler. José Méndez estará a cargo del VAR.

CIFRA. 6 partidos sin ganar lleva Deportivo Recoleta, mientras 2 de Mayo no conoce la victoria desde hace cinco juegos.