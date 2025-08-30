30 ago. 2025
Torneo Clausura

Duelo de huérfanos de victorias en el Gregor

Deportivo Recoleta recibirá a 2 de Mayo esta tarde, a partir de las 16:00, por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Agosto 30, 2025 09:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Gia9zTwW8AAzMD1.jpg

Recoleta y 2 de Mayo se medirán en el Ricardo Gregor.

@CopadePrimera

El juego tendrá lugar en el estadio Ricardo Gregor, en un duelo de dos equipos que no conocen la victoria desde hace varias fechas.

Mientras los locales no ganan desde la fecha 3 (cuando se impuso por 3-1 a Sportivo Ameliano), los visitantes no conocen el triunfo desde la fecha 4 (cuando venció a domicilio 0-1 a General Caballero), por lo que será un duelo de urgidos de triunfos.

El árbitro del partido será Derlis Benítez, quien será asistido en las bandas por Roberto Cañete y Nadia Weiler. José Méndez estará a cargo del VAR.

CIFRA. 6 partidos sin ganar lleva Deportivo Recoleta, mientras 2 de Mayo no conoce la victoria desde hace cinco juegos.

Recoleta 2 de Mayo Torneo Clausura
Redacción D10
