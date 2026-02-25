25 feb. 2026
Torneo Apertura

Duelo auriazul en Itauguá

Desde las 20:30, el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá será testigo de un nuevo choque de auriazules: Luqueño vs. Trinidense.

Febrero 25, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Trinidense vs. Luqueño_65893955.jpg

El duelo será en el estadio Luis Salinas.

Foto: Archivo

El árbitro principal del compromiso será David Ojeda. Los líneas, Carmelo Candia y Héctor Medina, mientras que en el VAR estará José Méndez.

Estos equipos vienen con resultados positivos en la disputa de la sexta fecha del campeonato. El Auriazul de Luque viene de superar por 3-2 a Guaraní en el atípico partido que no se pudo disputar el domingo a raíz de los problemas de lumínica y terminó jugándose el lunes de mañana. El equipo de Lucas Barrios lleva dos partidos ganados y el entusiasmo crece con la auspiciosa seguidilla.

Mientras que el Auriazul de Santísima Trinidad en su última presentación fue igualado por San Lorenzo (1-1) en la agonía del partido.

En cuanto al historial de enfrentamientos en el 2025 se puede destacar la paridad entre ambos: Dos juegos ganó Luqueño y dos Trinidense.

CIFRA. 1-0 a favor de Luqueño culminó el último partido en el Clausura 2025, que se disputó en la jornada 17.

Luqueño Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
